Мэттью Макконахи на службе правительства в тизере «Агента Элвиса»

Король сцены отыскал свой голос, владельцем которого оказался Мэттью Макконахи. В сети появился тизер анимационного сериала «Агент Элвис», который выйдет на стриминговом сервисе Netflix в марте. Точную дату премьеры пока не называют.

«Взрослая» экшен-комедия рассказывает о тайной деятельности короля рок-н-ролла. Элвис Пресли (Макконахи) состоит в тайной правительственной программе по подготовке спецагентов, чтобы помочь в борьбе с тёмными силами, угрожающими его любимой стране. Участвуя в различных секретных операциях, главный герой и о музыке не забывает.

Шоураннером сериала выступает сценарист «Спецагента Арчера» Майк Арнольд, и это заметно.

И постер: