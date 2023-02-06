Мэттью Макконахи на службе правительства в тизере «Агента Элвиса»

Король сцены отыскал свой голос, владельцем которого оказался Мэттью Макконахи. В сети появился тизер анимационного сериала «Агент Элвис», который выйдет на стриминговом сервисе Netflix в марте. Точную дату премьеры пока не называют.
«Взрослая» экшен-комедия рассказывает о тайной деятельности короля рок-н-ролла. Элвис Пресли (Макконахи) состоит в тайной правительственной программе по подготовке спецагентов, чтобы помочь в борьбе с тёмными силами, угрожающими его любимой стране. Участвуя в различных секретных операциях, главный герой и о музыке не забывает.
Шоураннером сериала выступает сценарист «Спецагента Арчера» Майк Арнольд, и это заметно.
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