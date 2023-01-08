«Агент Элвис» и его золотой ствол на первом постере мультсериала

Анонсированный летом 2019-го многосерийный анимационный проект «Агент Кинг» успел сменит название и обзавестись первым постером. Теперь мультсериал называется «Агент Элвис» и отныне сразу понятно, о каком «кинге» идёт речь. Ну и плакат в этом тоже максимально помогает.

Не помогает он только в установке точной даты выхода, пока лишь обещает скорую премьеру на стриминговом сервисе Netflix.

Проект описывают как экшен-комедию для взрослых, где король рок-н-ролла занимается не только сценической деятельностью. Пресли состоит в тайной правительственной программе по подготовке спецагентов, чтобы помочь в борьбе с тёмными силами, угрожающими его любимой стране. Участвуя в различных секретных операциях, главный герой и о музыке не забывает.

Шоураннером сериала выступает сценарист «Спецагента Арчера» Майк Арнольд.