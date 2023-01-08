Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 января

Мистический триллер «1899» от авторов «Тьмы» закрыт на первом сезоне. Вопросы останутся без ответов.

Стивен Моффат просит Камбербэтча и Фримана вернуться в продолжение «Шерлока». Он-то давно готов писать сценарий.

Элли из The Last of Us могли сыграть Мэйси Уильямс или Кейтлин Дивер. Обе пробовались на роль в фильме.

Голый Ли Пейс и другие эпические кадры в тизере второго сезона «Основания». Новые эпизоды стартуют этим летом.

Мигель Сапочник покинул второй сезон «Дома Дракона» из-за жены. Ей не захотели доверять продюсирование сериала.

Суперкоманда выслеживает фюрера в трейлере второго сезона «Охотников». Аль Пачино и сочувствующие доведут до конца то, что не довели союзные войска.