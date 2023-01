Элли из The Last of Us могли сыграть Мэйси Уильямс или Кейтлин Дивер

Та самая полнометражная экранизация знаменитой игры The Last of Us, которая в своё время так и не случилась, подарив возможность появиться на свет сериалу «Одни из нас», стартующему 15 января, могла бы подарить нам идеальную Элли по версии фанатов игры.

Как минимум одна из тогдашних претенденток на главную женскую роль была фавориткой фанкастинга. В свежем объёмном материале об экранизации об этом упоминает издание The Hollywood Reporter. Как оказалось, на роль в своё время претендовали коллега сериальной Элли Беллы Рэмси по «Игре престолов» Мэйси Уильямс, а также Кейтлин Дивер («Розалин»). Последняя, кстати, добралась до важного этапа сценарной читки, но позже проект зарубили.

Ну а Рэмси, по признанию шоураннеров многосерийной адаптации Нила Дракманна (соавтор игры-первоисточника) и Крэйга Мазина, как раз их идеальная Элли. Хорошо, что хоть кто-то доволен кастинговыми решениями сериала.