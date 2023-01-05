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Голый Ли Пейс и другие эпические кадры в тизере второго сезона «Основания»

Неистовый император, великая миссия и новый кризис. Это и многое другое анонсирует свежий ролик фантастического эпика «Основание» по знаменитой серии романов Айзека Азимова. Стриминговый сервис Apple TV+ обещает премьеру второго сезона этим летом, но точную дау пока не называет.

Главные роли в масштабной саге о команде единомышленников-изгоев, спасающих Галактическую Империю от разрушения, играют Ли Пейс и Джаред Харрис. За оба сезона отвечает шоураннер Дэвид С. Гойер («Человек из стали»).

Актёрский состав второго сезона пополнили Изабелла Лафлэнд, Кулвиндер Гир, Сандра И Сенсиндивер, Элла-Рэй Смит, Димитри Леонидас, Бен Дэниелс, Холт Маккэллани, Микаэл Персбрандт, Рэйчел Хаус и Нимрат Каур.

Теги
ВидеоОснование
Комментарии (11)

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Источник фотографий: Depositphotos

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