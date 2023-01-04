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СЕРИАЛЫ
2 037

Оливер Куинн снова в деле! Стивен Амелл появится в финальном сезоне «Флэша»

Источник: The CW

Девятый — финальный — сезон супергероики «Флэш» обещает грандиозные проводы Барри Аллену и его команде. Пусть сезон и урезали до 13 эпизодов, возможно, такая экономия хронометража пойдёт заключительной телеглаве на пользу. А вот что точно порадует ярых фанатов истории, так это возвращение знакомых персонажей.

Помимо Дэвида Рэмси (Джон Диггл), Кинана Лонсдейла (Уолли Уэст) и Сендхила Рамамурти (Рэмси Россо) в финале скоростного экшена появится зачинатель телевселенной DC на канале The CW — Оливер Куинн из «Стрелы» в исполнении, конечно же, Стивена Амелла.

Авторы «Флэша» уже пообещали эпичное и трогательное воссоединение супергероев в девятом эпизоде девятого сезона, которое наверняка доведёт поклонников до слёз. Подробности этого невероятного события, конечно же, держатся в тайне.

Теги
Флэш
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