Мигель Сапочник покинул второй сезон «Дома Дракона» из-за жены

Оставивший пост шоураннера «Дома Дракона» после перового сезона Мигель Сапочник в своё время заявил, что это решение мирное и полюбовное, однако свежие инсайды от бывшего репортёра THR Мэттью Беллони могут указывать на другое. Кажется, семейная драма в приквеле «Игры престолов» разыгрывалась по обе стороны камеры.

Инсайдеры сообщают, что Сапочник ушёл с поста шоураннера из-за разногласий с HBO по поводу его супруги Алексис Рабен, которая сыграла в четырёх эпизодах первого сезона одну из фрейлин королевы Алисенты (Оливия Кук). Рабен также значится в команде продюсеров первого сезона.

Соль в том, что Сапочник попросил HBO включить его супругу в продюсерскую команду второго сезона, но ему отказали по причине её неопытности (продюсирование первого сезона «Дома Дракона» — её первый подобный опыт). По словам инсайдеров, дошло до того, что к переговорам с Сапочником привлекли посредника для урегулирования спора, до того накалились страсти в переговорной.

Как результат, Сапочник выбыл из проекта, но продолжает значиться его исполнительным продюсером. К тому же он распрощался со своими прежними агентами из WME, вместе с женой переметнувшись к их конкурентам — агентству талантов CAA.