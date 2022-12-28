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Они хотели сделать фильм «секси» и «масштабным» — почему провалилась экранизация «Одни из нас» с Сэмом Рэйми

Источник: HBO

Это сегодня адаптация популярной видеоигры «Одни из нас» — ожидаемый сериал, который выйдет на HBO 15 января 2023-го. За правильность переноса исходного материала отвечают Крэйг Мэйзин — сценарист мини-сериала «Чернобыль» и Нил Дракманн — создатель первоисточника.

Всё очень живописно.

Самое время вспомнить с чего начиналась идея экранизации. С полнометражного фильма с режиссёром Сэмом Рэйми, снявшего серию «Зловещие мертвецы», трилогию «Человек-паук» с Тоби М. и «Доктора Стрэнджа: Мультивселенная безумия».

Дракманн в свежем интервью вспоминает, как права на игру перешли от Sony к подразделению Screen Gems, где с разной степенью успешности экранизировали ещё одну видеоигру — «Обитель зла».

По словам Дракманна, он ценил Рэйми в качестве главного постановщика, но абсолютно не доверял управленцам, которые настаивали, чтобы полнометражный фильм был масштабным и более «секси». Нил полагал, что ориентироваться нужно на «Старикам тут не место», а студийный деятели хотели «Войну миров Z».

Также Дракманн переживал по поводу того, что 15 часов игрового процесса никак не смогут уместиться в 2-часовой фильм.

Несколько лет в производственном отрезвили Screen Gems и студия отвалилась.

В сериале Педро Паскаль и Белла Рэмси сыграют главные роли — сурового выживальщика Джоэла и храбрую девчонку Элли, которые вместе шастают по руинам цивилизации.

Теги
Одни из насHBOСэм Рэйми
Комментарии (3)

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