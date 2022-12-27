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Первый эпизод триллера «Одни из нас» длится почти полтора часа

Источник: HBO

Создатели постапокалиптического триллера «Одни из нас» со всей серьёзностью подошли к вопросу ознакомления зрителей со своим творением. В сети появилась важная информация о первом эпизоде экранизации игры The Last of Us — раскрыт его точный хронометраж. Премьерная серия будет длится 1 час 25 минут. Видимо, в неё постарались уместить все необходимые экспозиционные элементы повествования.

Экшен-триллер о мире, кишащем «грибными» мутантами, стартует на кабельном канале HBO 15 января. Главные роли играют Педро Паскаль (контрабандист Джоэл) и Белла Рэмси (его бесценный «груз»). За девятисерийный первый сезон отвечают сценаристы-шоураннеры Нил Дракман и Крэйг Мазин. Режиссёрские обязанности разделили между собой Ясмила Жбанич и Али Аббаси.

И свежий кадр из постановки — с родной дочерью Джоэла Сарой:

Кадры из сериала «Одни из нас»
Теги
Одни из нас
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Источник фотографий: Depositphotos

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