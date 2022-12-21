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Элли настроена очень решительно в свежем тизере экшен-триллера «Одни из нас»

Для тех, кто не сильно погружался в контекст экранизации игры The Last of Us, свежий тизер триллера «Одни из нас» заготовил пояснение. Впрочем, этот сюжетный ход и прежде не особенно скрывали.

Юная спутница Джоэла (Педро Паскаль) исключительно важна в виду своего иммунитета к заразе, почти выкосившей человечество. Ничто не берёт девочку Элли (Белла Рэмси), даже мутировавший грибок. Девочка осознаёт свою исключительность и готова спасать человечество вот прямо сейчас.

Больше и опасное путешествие главных героев начнётся 15 января на кабельном канале HBO.

Теги
ВидеоОдни из нас
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