Сериал God of War будет «верен первоисточнику»

Пока шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич изо всех сил пытается убедить зрителей посмотреть третий сезон, обещая, то «воздать должное фанатам», то и вовсе «вернуться к книгам», создателям грядущего сериала God of War ещё только предстоит окунуться в дурнопахнущие воды заигрываний с фанатскими ожиданиями. Сериал официально запустили в работу меньше недели назад, но ответственные люди уже спешат заверить, что проект создаётся со всем уважением к горячо любимому франчайзу и непременно будет «верен первоисточнику».

Об этом успел заявить в интервью Colider Вернон Сандерс, глава сериального отдела Amazon Studios. По словам Сандерса, творческие натуры в Amazon Studios «невероятно хорошо справляются с адаптациями». В качестве позитивного примера он назвал «Неуязвимого» и «Пацанов» — экранизации комиксов. О сериале «Властелин колец. Кольца власти» и той «любви», которую массово испытывают зрители и критики к самому дорогостоящему сериалу в истории, Сандерс тактично умолчал.

Также Сандерс пояснил, что в центре истории будет «история отцов, сыновей и семей на фоне гигантского эпического пейзажа», тем самым подтвердив, что за основу берётся God of War 2018 года. Интересная приверженность первоисточнику, если учесть, что это мягкий перезапуск оригинальной трилогии, которая, вдобавок, сама себя успела отретконить. Но кто знает: вдруг пожилого бородатого Кратоса холодными скандинавскими ночами будут терзать кошмарные «греческие флэшбеки».

Шоуранненом God of War выступает Рейф Джадкинс («Колесо времени»), а сценарий пишут Марк Фергус и Хоус Остби («Дитя человеческое», «Железный человек»).