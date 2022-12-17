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«Мы продолжим воздавать должное книгам и фанатам» — Netflix продолжает издеваться над зрителями «Ведьмака»

Источник: Netflix

Представители стримингового сервиса Netflix наконец-то расшевелились и начинают оптимистично комментировать побег из «Ведьмака» исполнителя главной роли Генри Кавилла, которого успели со сверхсветовой скоростью заменить на Лиама Хемсворта.

Вице-президент цифровой платформы Питер Фридландер вторит продюсеру сериала Томашу Багиньскому, уверяя, что в уходе Кавилла из проекта нет никакой трагедии, а многие культовые персонажи в истории меняли актёров, их воплощающих. Важнее ведь то, что авторы сериала продолжат воздавать должное первоисточнику.

И это не издевательство, не шутка. Это сказано, видимо, от души.

Мы знаем множество замечательных культовых персонажей, менявших актёров, которые их играли, и потому в отношении «Ведьмака» мы настроены невероятно оптимистично. Мы продолжим воздавать должное литературному первоисточнику, фанатам и сюжету.

Ну вот, опасаться нечего. Прогрессивно-инклюзивная история о чёрных эльфах, бабе-яге, избушке на куриных ножках и прочих каноничных вещах «Ведьмака» обязательно продолжится и добьётся новых высот, в том числе рейтинговых — это уж как пить дать.

Теги
Ведьмак
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