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СЕРИАЛЫ
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Вернётся ли Генри Кавилл к «Ведьмаку» после отмены Супермена?

Источник: Netflix

После того, как горячо ожидаемое всеми фанатами DC возвращение Генри Кавилла к роли Супермена так и не состоялось, многие задаются вопросом, что будет с «Ведьмаком». Было бы наивно полагать, что актёр, чьим мнением создатели сериала подтирались на протяжении трёх сезонов, вернётся на Netflix бороться с нечистью, но, по-видимому, это требует отдельного уточнения.

Издание Variety авторитетно заявляет, что четвёртый сезон «Ведьмака» остаётся без изменений, и сменивший Кавилла Лиам Хемсворт никуда не денется. Вице-президент Netflix Питер Фриландер уверяет фанатов, что оно и к лучшему:

Генри — необыкновенный Геральт, и, я думаю, Лиам продолжит это и также будет необыкновенным Геральтом.

Что до Кавилла, его уже успел завербовать Amazon — официально подтверждено, что актёр исполнит главную роль в сериале по Warhammer 40,000.

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Источник фотографий: Depositphotos

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