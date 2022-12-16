Наташа Лионн путешествует по стране на свежих кадрах детектива «Покерфейс» Райана Джонсона

Подсевший на детективы Райан Джонсон — создатель киносерии «Достать ножи» — презентует и многосерийный проект в аналогичном жанре. К выходу готовится его сериал «Покерфейс» с Наташей Лионн, и журнал Vaity Fair поддержал премьеру публикацией подборки эксклюзивный кадров из 10-серийного первого сезона, который стартует на видеосервисе Peacock 26 января.

Лионн играет Чарли, обладающую сверхразвитым чутьём на ложь. Главная героиня отправляется в путешествие по стране, и по пути ей встречаются разные запутанные дела, которые она берётся распутать. Одна серия — одно дело.

У сериала, к слову, неплохой актёрский состав: Эдриан Броуди, Рон Перлман, Бенджамин Братт, Джозеф Гордон-Левитт, Колтон Райан, Меган Сури и Брэндон Майкл Холл.