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Рон Перлман и Эдриан Броуди засветились в тизере детектива «Покерфейс» от Райана Джонсона

Режиссёр-сценарист Райан Джонсон успевает работать как минимум на двух детективных фронтах — снимает киносерию «Достать ножи» и параллельно готовит к выходу многосерийный проект «Покерфейса» с Наташей Лионн в главной роли. Десятисерийный первый сезон стартует на стриминговом сервисе Peacock 26 января 2023 года.

В центре истории — Чарли (Лионн), обладающая невероятно развитым чутьём на ложь. Главная героиня отправляется в путешествие по стране, и по пути ей встречаются всякие-разные запутанные дела, раскрытием которых она и занимается. Сериал процедуральный и придерживается схемы «по загадке в неделю».

Вместе с Лионн в первом сезоне среди прочих снялись Эдриан Броуди, Рон Перлман, Бенджамин Братт, Джозеф Гордон-Левитт, Колтон Райан, Меган Сури и Брэндон Майкл Холл.

Теги
ВидеоПокерфейс
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