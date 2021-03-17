Режиссёр «Последних джедаев» снимет таинственный детективный сериал с Наташей Лионн в главной роли

Стриминговый сервис Peacock заказал в производство первый сезон многосерийной драмы «Покер фейс» (Poker Face), где главную роль сыграет Наташа Лионн («Матрёшка»). Этот проект станет первым сериальным опытом для сценариста Райана Джонсона — постановщика восьмого эпизода «Звёздные войны: Последние джедаи» и «Достать ножи».

По информации Collider, «Покер фейс» будут создавать в духе детективных сериалов 70-х и 80-х, но с собственной изюминкой. По структуре своей он будет процедуралом: каждую неделю — новая тайна. Джонсон выступит создателем, сценаристом и режиссёром проекта, а также войдёт в состав исполнительных продюсеров вместе с Лионн, Рэмом Бергманом и Неной Родриг.

К слову, для Джонсона-режиссёра этот многосерийный проект не будет первым — он числится постановщиком трёх эпизодов культового «Во все тяжкие».