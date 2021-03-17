94955
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Нет жестокому обращению с женщинами: приквел «Игры престолов» не повторит ошибок оригинала Превращение в небинарного трансгендера помогает Эллен Пейдж на съёмках «Академии Амбрелла» Так выглядит персонаж Маколея Калкина в десятом сезоне «Американской истории ужасов» Ответная любезность: режиссёры «Мстителей: Финала» поздравили «Аватар» с титулом самого кассового фильма в истории Тимур Бекмамбетов сделает из короткометражного ужастика про видеоигрового персонажа полноценное кино
3
СЕРИАЛЫ
281
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Последних джедаев» снимет таинственный детективный сериал с Наташей Лионн в главной роли

Стриминговый сервис Peacock заказал в производство первый сезон многосерийной драмы «Покер фейс» (Poker Face), где главную роль сыграет Наташа Лионн («Матрёшка»). Этот проект станет первым сериальным опытом для сценариста Райана Джонсона — постановщика восьмого эпизода «Звёздные войны: Последние джедаи» и «Достать ножи».

По информации Collider, «Покер фейс» будут создавать в духе детективных сериалов 70-х и 80-х, но с собственной изюминкой. По структуре своей он будет процедуралом: каждую неделю — новая тайна. Джонсон выступит создателем, сценаристом и режиссёром проекта, а также войдёт в состав исполнительных продюсеров вместе с Лионн, Рэмом Бергманом и Неной Родриг.

К слову, для Джонсона-режиссёра этот многосерийный проект не будет первым — он числится постановщиком трёх эпизодов культового «Во все тяжкие».

Теги
Покер фейсРайан джонсон
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

1Успешный старт Peacock: 33 млн подписчиков за полгода и сверхпопулярный «Офис», отобранный у Netflix 10«О дивный новый мир» закрыт после первого сезона 33Режиссёр, уничтоживший новую трилогию «Последними джедаями», продолжает работать над «Звёздными войнами»

Тоже интересно

3Третий сезон «Пацанов» анонсирует премьеру супергеройского эпика о «Семёрке» 27«Матрица 4»: Нил Патрик Харрис потрясён, как душевно Лана Вачовски сняла новую часть серии 20В девятом эпизоде «Звёздных войн» Кайло Рен жестоко пытал Чубакку. Шокирующую сцену вырезали, но есть концепт-арт 11Белая вдова возвращается — прекрасная Ванесса Кирби на свежем кадре «Миссии невыполнима 7» 19Как вызвать дьявола — системные требования Diablo II: Resurrected

Далее на КГ

2
Анонсирована Wild West Dynasty, внебрачное детище Red Dead Redemption 2 и The Sims
 0
Трейлер метроидвании GRIME приглашает на прогулку по Бесформенной пустыне
 1
Бодрый экшен и шокирующие откровения в сюжетном трейлере Returnal
 4
Уэсли Снайпс — Чёрный пантер, которого мы лишились
 6
Люди Саб-Зиро нападают на Скорпиона в первом кровавом отрывке убойного боевика «Мортал Комбат»
 8
Вторая часть DOOM Eternal: The Ancient Gods выйдет уже завтра
 2
Манга «Проза бродячих псов» выйдет на русском языке
 10
Стартовали съёмки самого дорогого фильма Netflix — Ана де Армас, Крис Эванс, Райан Гослинг и создатели «Мстителей: Финала» в деле (фото)
 1
Комедийный персонаж из «Дэдпула 2» и «Хоббса и Шоу» сыграет в метакомедии Джадда Апатоу
 2
Главный герой экранизации игры «Оборотни внутри» готов рубить и кромсать (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод
 
Уволенная Джина Карано высказалась о бывшем коллеге по «Мандалорцу» Педро Паскале
 
Часовое интервью Джины Карано об «отмене» и увольнении из «Мандалорца»
 
Кино Эмилия Кларк заменит Эмбер Хёрд в «Аквамене 2»?
 
Первый кадр «Аквамена: Короля Атлантиды» подчёркивает выдающиеся черты царевны Меры и её мужа
 
Так выглядит персонаж Маколея Калкина в десятом сезоне «Американской истории ужасов»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в марте

21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
23 Вт21:45ЕВА (трансляция)
24 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
18ЕВА
 
 
3Телеовощи – 383: Починка задницы
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 453: «Райя и последний дракон» и «Поездка в Америку 2»
 
27Ноль кадров в секунду – 359: Картами по щам
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru