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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Успешный старт Peacock: 33 млн подписчиков за полгода и сверхпопулярный «Офис», отобранный у Netflix

Летом 2020 года у Netflix стало одним конкурентом больше — был запущен потоковый сервис Peacock NBCUniversal. И вот полгода спустя генеральный директор компании Джефф Шелл доложил о первых итогах работы: 33 млн подписчиков за полгода и $ 100 млн дохода за четвёртый квартал — всё оказалось куда лучше, чем прогнозировалось.

Впрочем, убытки от сервиса по-прежнему составляют порядка $ 2 млрд, так что ему ещё только предстоит себя окупить — помочь с этим должны Олимпийские игры в Токио, права на которые стоили какую-то астрономическую сумму. Что до пользователей, то пока не ясно, какой процент из них действительно платит за подписку, так как один из тарифов абсолютно бесплатный (с рекламой). Другие два стоят $ 4,99 и $ 9,99 в месяц и помимо отсутствия рекламы предлагают определённый дополнительный контент.

Одно ясно наверняка — $ 500 млн, которые пришлось отстегнуть за права на «Офис», были потрачены не зря: по словам всё того же Шелла, после переезда на Peacock сериал стали смотреть ещё больше, чем в бытность на Netflix. А ведь он, на минуточку, и там стал самым популярным сериалом прошлого года. Есть и другое преимущество:

Мы видим, что люди, которые смотрят «Офис» на Peacock, смотрят много других наших комедий. Он придал отличный импульс «Паркам и зонам отдыха» и «Бруклину 9-9». Это своего рода экосистема.

К слову, на Peacock бесплатно доступны лишь два сезона «Офиса». Так что раскошелиться подписчикам всё же придётся.

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