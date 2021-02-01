Телеовощи. Выпуск 377: За нами все следят

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:12 —
|Благодарности и болтовня
|02:57 —
|Обсуждение новостей
|54:14 —
|Отвечаем на вопросы
|01:01:02 —
|«Уокер» (Walker) — 1x01
|01:11:30 —
|«Судьба: Сага Винкс» (Fate: The Winx Saga) — 1x01
|01:25:25 —
|«Пришелец-постоялец» (Resident Alien) — 1x01
|01:40:26 —
|«Полёт» — 1x01
|01:53:20 —
|«Топи» — 1x01
|02:17:02 —
|«Новобранец» — 3x04
|02:27:12 —
|«Пространство» — 5x09
|02:43:27 —
|«Булл» — 5x04–07
|03:16:10 —
|«Люпен» — 1x03
|03:24:44 —
|«Голяк» — 1x05
|03:46:33 —
|«Гусар» — 1x05
|03:54:02 —
|«Хильда» — 1x05
|03:58:47 —
|«Последний танец» — 1x05
|04:09:08 —
|«Алиса в Пограничье» — 1x05
|04:20:01 —
|«Бесконечный поезд» — 1x05
|04:35:00 —
|«Чародей» — 1x11 (впечатления Льва и Ларисы)
|04:41:27 —
|«Вавилон 5» — 4x12 (впечатления Юрия)
|04:49:05 —
|«Футурама» — 2x04 (впечатления Ларисы)
|04:54:51 —
|«Тьма» — 1x10 (финал сезона, впечатления Льва)
|05:15:28 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x08 (впечатления Юрия и Льва)
|05:29:05 —
|Благодарим наших спонсоров
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