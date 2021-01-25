Телеовощи. Выпуск 376: Хорошее название для рок-группы

Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $535 из $550
Ближайшая цель: Спецвыпуски будут записываться с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|01:06 —
|Благодарности и болтовня
|04:34 —
|Обсуждение новостей
|56:46 —
|«Бэтвумен» — 2x01
|01:09:51 —
|«Новобранец» — 3x03
|01:21:19 —
|«Пространство» — 5x08
|01:36:18 —
|«Голяк» — 1x03–04
|01:53:54 —
|«Гусар» — 1x04
|02:02:46 —
|«Хильда» — 1x04
|02:20:34 —
|«Последний танец» — 1x04
|02:25:41 —
|«Люпен» — 1x02
|02:44:13 —
|«Алиса в Пограничье» — 1x04
|02:51:51 —
|«Бесконечный поезд» — 1x04
|02:57:38 —
|«Чародей» — 1x10 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:07:25 —
|«Вавилон 5» — 4x11 (впечатления Юрия)
|03:12:38 —
|«Футурама» — 2x03 (впечатления Ларисы)
|03:19:22 —
|«Тьма» — 1x09 (впечатления Льва)
|03:52:41 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x07 (впечатления Юрия и Льва)
|03:59:55 —
|Благодарим наших спонсоров
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: