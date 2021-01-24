Новые сериалы 25–31 января: «Пришелец-постоялец», «Топи» и другие новинки

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События остросюжетной драмы начинаются с путаницы, спасающей жизнь нескольким сотрудникам столичной строительной компании. Перепутав аэропорт, москвичи опаздывают на самолёт, который позже терпит аварию. Это событие переворачивает жизнь героев, пробуждая в них вкус к переменам. Может быть, именно поэтому они вслед за своим начальником втягиваются в одну опасную авантюру.

Сценарист-режиссёр Пётр Тодоровский представляет остросюжетную психологическую драму с Оксаной Акиньшиной и Никитой Ефремовым о людях, которым судьба подарила шанс задуматься над жизнью, что-то в ней изменить. И главные герои меняют, но не факт, что в лучшую сторону.