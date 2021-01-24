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Новые сериалы 25–31 января: «Пришелец-постоялец», «Топи» и другие новинки

Последняя неделя января готовит три премьеры, две из которых — от отечественных авторов. В список новых сериалов попала редкая новинка кабельного канала Syfy «Пришелец-постоялец» с Аланом Тьюдиком, а также психологический триллер телеканала «ТНТ» под названием «Полёт» и мистический триллер «Топи» от видеосервиса «Кинопоиск HD».

Понедельник, 25 января

 
Премьера+
Канал неизвестен
Полёт

драма

В ролях Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Михаил Ефремов, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Евгения Добровольская

Создатель Пётр Тодоровский-младший

События остросюжетной драмы начинаются с путаницы, спасающей жизнь нескольким сотрудникам столичной строительной компании. Перепутав аэропорт, москвичи опаздывают на самолёт, который позже терпит аварию. Это событие переворачивает жизнь героев, пробуждая в них вкус к переменам. Может быть, именно поэтому они вслед за своим начальником втягиваются в одну опасную авантюру.

Сценарист-режиссёр Пётр Тодоровский представляет остросюжетную психологическую драму с Оксаной Акиньшиной и Никитой Ефремовым о людях, которым судьба подарила шанс задуматься над жизнью, что-то в ней изменить. И главные герои меняют, но не факт, что в лучшую сторону.

Видео

 
Сезон2
TNT
Сквозь снег Snowpiercer

драма, триллер

В ролях Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова

Создатель Грэм Мэнсон

Футуристический триллер по графическому роману Le Transperceneige рисует мрачное будущее. На Земле наступил новый ледниковый период, и большая часть человечества вымерла. Несколько тысяч выживших живут в гигантском поезде-экспрессе, мчащемся по кругосветной железной дороге. Пассажиры поезда разделены на касты. Страдающие в невыносимых условиях хвостовых вагонов бедняки готовят бунт против жирующей элиты, чтобы отвоевать себе право на лучшую жизнь.

Видео

Вторник, 26 января

 
Сезон2
ABC (US)
Разноцветная комедия Mixed-ish

комедия, семейный

В ролях Гэри Коул, Кристина Энтони, Марк-Пол Госселаар, Тика Самптер, Дэйна Дули, Итан Уильям Чилдресс

Создатель Кенья Баррис, Питер Саджи

Семейная комедия повествует о юности темнокожей Рейнбоу Джонсон, главной героини телефильма «Черноватый». События разворачиваются в 80-х и рассказывают о семье Рейнбоу, члены которой частенько становились перед выбором: оставаться верными себе или ассимилироваться.

Среда, 27 января

 
Премьера+
Syfy
Пришелец-постоялец Resident Alien

комедия, фантастика

В ролях Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган

Космолёт инопланетянина Гарри потерпел крушение на Земле, и главный герой отыскивает убежище в провинциальном городке штата Колорадо, где постепенно обживается под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

Впервые за долго время на Syfy состоится премьера оригинального многосерийного проекта канала. Алан Тьюдик перевоплощается в пришельца, который в свою очередь перевоплощается в человека, дабы сойти среди землян за своего. Судя по промо-материалам, у чёрной комедии есть неплохой шанс порадовать аудиторию.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Связь Bonding

комедия, драма

В ролях Зои Левин, Брендан Сканнелл, Кевин Кэйн, Мика Сток, Стефани Стайлз, Д’Арси Карден

Создатель Райтор Дойл

Нью-йоркский студентка-выпускница, подрабатывающая доминатрикс, предлагает своему другу-гею стать её ассистентом.

Видео

Четверг, 28 января

 
Премьера+
«КиноПоиск HD»
Топи

триллер, мистика

В ролях Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья, Володчинская, Анастасия Крылова

Создатель Дмитрий Глуховский

Пять молодых москвичей едут в таинственный монастырь в деревне Топи, надеясь найти там помощь и ответы на свои вопросы. У каждого из них своя драма: несчастная любовь, чувство вины за смерть близкого, неизлечимая болезнь… Но в Топях участников экспедиции ждёт не исцеление, а встреча с собственными страхами. И выбраться из полумёртвой деревни почти невозможно.

Мистический триллер по сценарию Дмитрия Глуховского попытается напугать зрителей историей о компании загруженных проблемами горожан, отправившихся в судьбоносную поездку. В главном актёрском составе значатся Иван Янковский, Тихон Жизневский и Катерина Шпица.

Видео

Темы
 
Превью
Комментарии (1)

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