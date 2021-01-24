Нил Патрик Харрис разрешил актёрам-натуралам играть геев: «Это даже сексуально»

В наше неспокойное время, когда актёрам позволительно играть разве что себе подобных, особенно приятно встречать редкие островки разума в Голливуде. Один из таких принадлежит Нилу Патрику Харрису («Матрица 4», «Как я встретил вашу маму»), открытому гею, на протяжении почти десяти лет успешно игравшему законченного гетеросексуала.

Он считает, что сексуальная ориентация не должная определять, что актёр может, а что не может играть:

Думаю, есть что-то сексуальное в том, что гетеросексуальный актёр играет гея, если он готов полностью вложиться в эту роль. В нашем мире режиссёр не может требовать это[чтобы актёр озвучил свою сексуальную ориентацию]. Кто определяет, насколько гомосексуальным кто-либо является? На протяжении девяти лет я играл персонажа, который совершенно не похож на меня. Я бы определённо хотел взять на роль лучшего актёра. Нил Патрик Харрис, легендарный Барни Стинсон

Интересно, что режиссёр Расселл Т. Дэвис («Доктор Кто»), в сериале которого «Это грех» актёр исполняет сейчас одну из ролей, придерживается прямо противоположных взглядов. По его мнению, только геем позволительно исполнять роли геев, ведь такое невозможно сыграть.