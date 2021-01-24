Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 января

Среди фаворитов на замену Джоди Уиттакер в «Докторе Кто» оказались Майкл Шин и Микаэла Коэл. Если верить букмекерам из Ladbrokes, ставки на Шина растут.

Рейтинги «Бэтвумен» на дне — у премьеры второго сезона с чёрной супергероиней худшие показатели за всю историю сериала. Что же пошло не так?

Экшен-героиня Куин Латифа показывает всё, на что способна, в трейлере боевика «Великий уравнитель». Дерётся, бегает, стреляет, гоняет на мотоцикле и борется с чувством вины.

Отказавшийся играть гетеросексуалов Вентворт Миллер вернулся играть гея в «Закон и порядок: Специальный корпус». Потому что там ему не приходится «прислуживать гетеросексуальности».

Netflix объявил войну порносайтам за использование сцен секса из «Бриджертонов». Сериал не нуждается в столь дешёвом внимании.

Новый рекордсмен Netflix! «Люпен» с Омаром Си оставил позади «Бриджертонов» и «Ход королевы». Потоковый сервис прогнозирует 70 млн просмотров в концу месяца.

Бри Ларсон сыграет влюблённую в науку ведущую кулинарного шоу в драме «Уроки химии». Видеосервис Apple TV+ одобрил съёмки первого сезона.

Афропарик новой Бэтвумен появился благодаря поклонникам. Создатели сериала вдохновлялись сетевым творчеством фанатов.