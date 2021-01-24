 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Титаны» DC нашли травмированную Джокером Бэтгёрл в лице Саванны Уэлч Наш ответ «Игре престолов» — первый тизер и фото со съёмок фэнтези-эпика «Этерна» по романам Веры Камши Саб-Зиро, Соня Блейд, Скорпион и другие важные участники смертельного турнира на первых кадрах «Мортал Комбат» Гиганты сошлись в эпичной битве в трейлере «Годзилла против Конга» «Рыбка Поньо на утёсе» и «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки выйдут в российский кинопрокат
2
СЕРИАЛЫ
405
 
Прямая ссылка на новость:

Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 января
Темы
 
Дайджест
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

53Среди фаворитов на замену Джоди Уиттакер в «Докторе Кто» оказались Майкл Шин и Микаэла Коэл 33Рейтинги «Бэтвумен» на дне — у премьеры второго сезона с чёрной супергероиней худшие показатели за всю историю сериала 26«Место встречи изменить нельзя» на новый лад: Константин Хабенский и Андрей Бурковский ловят бандитов в послевоенном триллере «За час до рассвета» (тизер) 16Грядёт супергеройская оргия — шоураннер «Пацанов» анонсировал эпизод Herogasm в третьем сезоне 23Отказавшийся играть гетеросексуалов Вентворт Миллер вернулся играть гея в «Закон и порядок: Специальный корпус» 18Новый рекордсмен Netflix! «Люпен» с Омаром Си оставил позади «Бриджертонов» и «Ход королевы»

Тоже интересно

8Дэвид Эйр показал искалеченного Джокера в отрывке вырезанной сцены «Отряда самоубийц» 7Ubisoft создаст новую игру по «Звёздным войнам» 34«Чудо-женщину: 1984» закидали гнилыми помидорами 21Netflix даёт жару: первые фрагменты из «Армии мертвецов», «Красного уведомления» и других громких потоковых кинопремьер 2021 года 39Джоди Уиттакер готовится распрощаться с «Доктором Кто»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Падение рейтингов не заставит BBC завершить «Доктора Кто»
 
Кино «Анна» — трейлер нового экшена Люка Бессона с Сашей Лусс
 
Аниме ЕВА-315: Кандалы любви
 
Кино Зак Снайдер доволен тем, что его «Лига справедливости» никак не связана с нынешней киновселенной DC
 
Кино «Трон 3» с Джаредом Лето всё-таки жив
 
Игры Профессионального игрока в Hearthstone отстранили от дисциплины за поддержку Гонконга
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в январе

25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
26 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
28 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
31 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 446: «Реальные пацаны против зомби» и «Смертельная зона»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 375: Опасное словосочетание
 
6Ноль кадров в секунду
 
 
16ЕВА – 408: Сюжетное порно и другие развлечения
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru