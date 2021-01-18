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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Грядёт супергеройская оргия — шоураннер «Пацанов» анонсировал эпизод Herogasm в третьем сезоне

Пожалуй, никто и не сомневался, что сценарная команда сериала «Пацаны» в третьем сезоне продолжит эпатировать аудиторию в стремлении удержать планку сумасшествия первых двух телеглав. И дабы не казаться голословным, шоураннер антигеройской сатиры Эрик Крипке сделал важный анонс в своём твиттере, показав заглавную страницу сценария шестого эпизода. Название у серии лаконичное, но ёмкое — Herogasm.

В литературном первоисточнике — комиксе за авторством Гарта Энниса — этот интригующий заголовок носит мини-серия, повествующая о ежегодной супергеройской оргии и творящихся на этой «закрытой вечеринке» вопиющих непотребствах. Крипке дал знать, что помнит о вечных расспросах зрителей, собирается ли он ввернуть во всех отношениях рискованное мероприятие в адаптацию. Мол, вызов принят, сами напросились.

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