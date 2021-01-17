Неделя сериалов на КГ — главные новости 11–17 января

Наш ответ «Игре престолов» — первый тизер и фото со съёмок фэнтези-эпика «Этерна» по романам Веры Камши. Обещают невиданный доселе масштаб.
Приквел «Властелина колец» обзавёлся официальным синопсисом. И оный подтверждает время развития событий.
Куин Латифа карает преступников в свежем тизере «Великого уравнителя». Днём простая чёрная женщина, ночью защитница нуждающихся.
Режиссёр лесбийской драмы «Дылда» Кантемир Балагов снимет пилот экранизации игры The Last Of Us. Постановщик «Чернобыля» выбыл из адаптации.
Джависия Лесли о своей роли чёрной лесбиянки в «Бэтвумен»: «Бог привёл меня сюда не без причины». Актриса рассказала о важности репрезентации чернокожих и ЛГБТ.
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Тряхнуть стариной: «Секс в большом городе» возвращается на экраны с оригинальным актёрским составом (первый тизер). 50-летние подруги продолжат заниматься сексом в большом городе без Ким Кэтролл.
Виноват «Мандалорец» — Кевин Файги объяснил, почему все сериалы Marvel будут выходить еженедельно. Модель доказала свою успешность.
Автор «Джона Уика» займётся сценарием многосерийного фэнтези «Подземелья и драконы». Hasbro и eOne занялись строительство экранной вселенной.
Фэнтези-мир «Колеса времени» на концепт-артах экранизации от Amazon. Команда сериала отметила дату выхода первого романа Роберта Джордана.