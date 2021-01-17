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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Наш ответ «Игре престолов» — первый тизер и фото со съёмок фэнтези-эпика «Этерна» по романам Веры Камши СССР потрясает ядерной дубинкой в трейлере второго сезона «Для всего человечества» Сильвестр Сталлоне использует суперсилы на первом кадре экшен-триллера «Самаритянин» «Бэтвумен» — первый взгляд на главную злодейку второго сезона Гарри Ленникс подтвердил, что сыграет в «Лиге справедливости» Зака Снайдера
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 11–17 января
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Сегодня

18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в январе

18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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24 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

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