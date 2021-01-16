 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сильвестр Сталлоне использует суперсилы на первом кадре экшен-триллера «Самаритянин» По пути к миллиарду «Последний богатырь: Корень зла» побил «Непосредственно Каху» Наш ответ «Игре престолов» — первый тизер и фото со съёмок фэнтези-эпика «Этерна» по романам Веры Камши Снова Капитан Америка! Крис Эванс возвращается в киновселенную Marvel Прогноз сбывается: «Морбиус» с Джаредом Лето перебрался с весны на осень
1
СЕРИАЛЫ
232
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

СССР потрясает ядерной дубинкой в трейлере второго сезона «Для всего человечества»

Готовьтесь к увлекательному путешествию «в холоднейшие глубины холодной войны». По крайней мере, такой занимательный вояж обещает трейлер второго сезона «Для всего человечества» — космической драмы про Советский союз, все свои достижения посвящающий Партии, и Штаты, несущие благо всему миру. Второй сезон с Юэлем Киннаманом («Видоизменённый углерод») стартует на видеосервисе Apple TV+ 19 февраля.

Сериал Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“») рассказывает об альтернативной реальности, где международное соперничество в освоении космоса продолжается и усиливается. Главные герои истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях, определяющих судьбу великой борьбы за космос между сверхдержавами.

В проекте также задействованы Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур и другие.

И свежий постер:

Постеры сериала «Для всего человечества»
1 Обсудить
Темы
 
Видео Для всего человечества
 26 июля 2020 годаСССР и США развяжут войну на Луне во втором сезоне «Для всего человечества» 9 декабря 2020 годаДрама о космической гонке СССР и США «Для всего человечества» получила третий сезон 16 декабря 2020 годаТриллер «Прислуга» М. Найта Шьямалана получил третий сезон 14 январяТом Холланд спускается в глубины личного ада в трейлере «Черри» братьев Руссо 23 ноября 2020 годаШоураннер «Карателя» возглавил сериал «Шантарам» с Чарли Ханнэмом
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
СССР и США развяжут войну на Луне во втором сезоне «Для всего человечества»
 
«Для всего человечества» — трейлер космической драмы с Юэлем Киннаманом
 
«Для всего человечества» — свежий трейлер космодрамы с астронавтом Юэлем Киннаманом

Тоже интересно

 
Игры Warcraft III: Reforged — анонс обновлённой версии Warcraft III
 
Кино Сарик Андреасян давит на ностальгию в тизере дешёвой драмы «Гудбай, Америка»
 
Netflix закрыл «Карателя» и «Джессику Джонс»
 
Кино Тайка Вайтити напишет и срежиссирует новые «Звёздные войны»
 
Кино «Терминатор: Тёмные судьбы» выдыхается на старте кинопроката
 
Кино Кто такие «Вечные», и где они всё это время пропадали
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в январе

17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
24 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 351: Трамп-стример в розовом топике
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 444: Сеанс вопросов и ответов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru