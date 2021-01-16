СССР потрясает ядерной дубинкой в трейлере второго сезона «Для всего человечества»

Готовьтесь к увлекательному путешествию «в холоднейшие глубины холодной войны». По крайней мере, такой занимательный вояж обещает трейлер второго сезона «Для всего человечества» — космической драмы про Советский союз, все свои достижения посвящающий Партии, и Штаты, несущие благо всему миру. Второй сезон с Юэлем Киннаманом («Видоизменённый углерод») стартует на видеосервисе Apple TV+ 19 февраля.

Сериал Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“») рассказывает об альтернативной реальности, где международное соперничество в освоении космоса продолжается и усиливается. Главные герои истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях, определяющих судьбу великой борьбы за космос между сверхдержавами.

В проекте также задействованы Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур и другие.

И свежий постер: