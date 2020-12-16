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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Триллер «Прислуга» М. Найта Шьямалана получил третий сезон

Второй сезон мистического триллера «Прислуга» ещё только готовится вернуться на Apple TV+ со вторым сезоном, а стриминговый сервис уже продлил проект М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа на третий сезон. Это значит, что стартующее 15 января продолжение не даст ответы на все вопросы этой страшной и запутанной истории.

Череду кошмарных происшествий запустило решение безутешных супругов Шона и Дороти Тёрнеров приобрести необычную куклу — точную копию их умершего сына. Рекомендованный семейным психологом метод был призван помочь им справиться с утратой. Возможно, трюк и сработал бы, не найми Дороти для «младенца» няню по имени Лиэнн Грейсон.

Главные роли в сериале играют Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри. Вероятно, все они вернутся и в третьем сезоне, если, кончено, их персонажи переживут всё, что случится во втором.

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