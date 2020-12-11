Страшные тайны Лиэнн Грейсон выйдут наружу во втором сезоне «Прислуги» М. Найта Шьямалана (трейлер)

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Прислуги», сулящий новые кровавые кошмары и без того измотанным главным героям. Психологический триллер от М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа возвращается на экраны 15 января.

Начало страшным событиям положило решение безутешных супругов Шона и Дороти Тёрнеров приобрести необычную куклу — точную копию их умершего сына. По мнению семейного психолога, такой необычный шаг должен был помочь им справиться с утратой. Возможно, так и оказалось бы, не найми Дороти для «младенца» няню по имени Лиэнн Грейсон.

Главные роли в сериале играют Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри.