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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Нужно больше безумства! «В Филадельфии всегда солнечно» продлён сразу на четыре сезона

«В Филадельфии всегда солнечно» будет идти вечно. Так сказал один из создателей и исполнителей главных ролей Роб Макэлхенни ещё в январе и не обманул. Самая безумная комедия на телевидении только что получила продление сразу на четыре (!) сезона, что довело их общее число до 18. И, да, это самая долгоиграющий сериал своего жанра всех времён и народов.

Сюжет вертится вокруг шайки друзей — Денниса (Гленн Хоуэртон), Мака (Макэлхенни), Чарли (Чарли Дэй), Птицы (Кэйтлин Олсон) и Фрэнка (Дэнни Девито), — которая всё время творит всякую дичь и издевается над ни в чём не повинными гражданами. И, не считая того факта, что один из них стал гействовать, все эти годы их ничуть не изменили.

Как видим, самая первая комедия кабельного канала FX прекрасно себя чувствует и по сей день, после покупки «Фокса» «Диснеем». Председатель FX Network и FX Productions Джон Ландграф полностью солидарен с продюсерами сериала и намерен держать его на плаву настолько долго, насколько это возможно. Зрителям нравится, а это главное.

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В Филадельфии всегда солнечно
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