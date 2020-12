Двойная доза милоты и Вина Дизеля: малыш Грут из «Стражей галактики» заполучил собственный сериал

Нет таких людей, которым бы не нравился очаровательный малыш Грут — только вот он давно вырос, и в «Стражах галактики 3» мы, вероятнее всего, будем лицезреть уже половозрелое дерево. Но, к счастью, есть Disney+ и Кевин Файги, который точно знает, чего хотят зрители — и это сериал «Я есть Грут».

Правда, как и сам малыш Грут, проект будет небольшой — нас ждёт серия короткометражек, которая, помимо хорошо знакомого дерева, представит несколько новых персонажей.

Но на этом отличные новости не заканчиваются. Одновременно со съёмками третьей части Джеймс Ганн срежиссирует рождественский спецэпизод «Стражей галактики» со всей командой. Йяппи-ка-ей! Предвкушаем убойный саундтрек, ещё больше шуток и новогоднее настроение.

Эпизод выйдет на потоковом сервисе в 2022 году, а третья часть отправится на большие экраны в 2023-м.

