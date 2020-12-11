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Бог обмана снова шалит в первом трейлере сериала «Локи»

Во время онлайн-конференции Disney Investor Day 2020 Кевин Файги пообещал, что в сериале «Локи» главный герой окунётся в сюжет самого настоящего криминального триллера, но, конечно, со вселенским размахом. Стоит только посмотреть на обилие крайне интригующий кадров из первого трейлера.

Шестисерийный приключенческий экшен Marvel Studios поведает, где был и что делал Локи (Том Хиддлстон), после того как сбежал с Тессерактом из «Мстителей: Финала». Судя по тому, что София Ди Мартино была замечена на съёмках в женском обличье Локи, самоидентификация героя пойдёт интересными путями.

В сериале снимаются Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку и другие. Режиссирует Кейт Херрон («Половое воспитание»), сценарий написал Майкл Уолдрон. Премьера состоится будущей весной.

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