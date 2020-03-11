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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Ричард Э. Грант записался в сериал «Локи» от Marvel

Свежее пополнение в актёрском составе сериала Marvel «Локи» — по сведениям портала The Wrap, переговоры об участии в постановке успешно завершил Ричард Э. Грант («Логан: Росомаха»), но подтверждать эту информацию стороны не спешат. Впрочем, такая же ситуация складывается и с большинством участвующих в сериале актёров, которых уже заметили на съёмочной площадке проекта.

Что за роль досталась, Ричарду Э. Гранту, по традиции, не разглашается. Инсайдеры покуда тоже не могут поделиться никакой ценной информцией на этот счёт.

Съёмки 6-серийного первого сезона приключенческой фантастики проходят в Атланте, и в процессе участвуют исполнитель титульной партии Том Хиддлстон, София Ди Мартино, Оуэн Уилсон, Вунми Мосаку и другие. Режиссирует Кейт Херрон («Половое воспитание») по сценарию шоураннера Майкла Уолдрона («Рик и Морти»).

К слову, сегодня Боб Айгер подтвердил, что премьера «Локи» состоится в начале следующего года на потоковом сервисе Disney+.

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