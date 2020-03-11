Кислотный постер сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» обещает яркие приключения

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC опубликовал свежий промо-арт своей грядущей зомби-новинки — двухсезонного мини-сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Постер 1 сезона и свежие кадры позволяют ещё раз полюбоваться на новое поколение выживанцев в мире зомби-апокалипсиса.

Второй спин-офф «Ходячих мертвецов» расскажет о подростках, не знавших другого мира, кроме постапокалиптической реальности, населённой ожившими трупами. Сериал посвящён приключениям команды подростков, отправившихся из защищённого поселения во внешний мир на поиски отца главных героинь истории. Само собой, это рискованное путешествие изменит жизни школьников навсегда.

В сериале Мэтта Негрете и Скотта М. Гимпла снимаются Аннет Махендру, Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Джулия Ормонд, Натали Голд и Тед Сазерленд.

Премьера триллера состоится 12 апреля.