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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Тэнди Ньютон, Эван Рэйчел Вуд и их коллеги рассказывают о 3 сезоне «Мира Дикого Запада»

Кабельный канал HBO выпустил свежий ролик о создании 3 сезона «Мира Дикого Запада». Сериал возвращается 15 марта, и у зрителей ещё есть время почерпнуть новую информацию из видео под заголовком «Побег из „Мира Дикого Запада“».

Создатели многосерийного технотриллера Джонатан Нолан и Лиза Джой рассказывают о смещении внимания с андроидов, пребывавших в центре повествования в первых двух сезонах, на людей современного мира.

Участники актёрского состава, включая Тэнди Ньютон, Эван Рэйчел Вуд, Тессу Томпсон и Аарона Пола, кратко комментируют продолжение антиутопического триллера, съёмки которого проходили в Испании, Сингапуре и Лос-Анджелесе.

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Видео Мир Дикого Запада
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