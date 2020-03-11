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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Энди Гарсиа записался в пилот драмы по мотивам биографии Эрин Брокович

Телеканал ABC надумал снимать юридическую драму «Бунтарка» (Rebel), одобрив съёмки пилотного эпизода с Кэти Сагал («Сыны анархии») в главной роли. А на днях в проект, вдохновлённый жизнью известной правозащитницы Эрин Брокович, записался ещё и Энди Гарсиа («Игроки»), который сыграет главную мужскую роль в потенциальном сериале.

Юридическая драма сосредоточится на личной и профессиональной жизни Энни «Бунтарки» Белло (Сагал) — активистки и правозащитницы, успешно отстаивающей интересы обычных работяг, не имея при этом высшего юридического образования.

Энди Гарсиа сыграет юриста Джулиана Круза, с которым героиня Сагал частенько консультирвуется. Круз — влиятельный юрист, привлекательный, сильный и умный мужчина. Два года назад он овдовел и до сих пор пытается справиться с утратой, не в последнюю очередь благодаря новым профессиональным вызовам — сложным и запутанным делам, который ему подсовывает Энни Белло.

Сценаристом пилота выступает Криста Вернофф («Анатомия страсти»). Она также числится исполнительным продюсером сериала наравне с Брокович, Джоном Дэвисом и Джоном Фоксом. Производством занимаются ABC Studios и Sony Pictures Television.

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Бунтарка
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