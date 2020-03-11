Энди Гарсиа записался в пилот драмы по мотивам биографии Эрин Брокович

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал ABC надумал снимать юридическую драму «Бунтарка» (Rebel), одобрив съёмки пилотного эпизода с Кэти Сагал («Сыны анархии») в главной роли. А на днях в проект, вдохновлённый жизнью известной правозащитницы Эрин Брокович, записался ещё и Энди Гарсиа («Игроки»), который сыграет главную мужскую роль в потенциальном сериале.

Юридическая драма сосредоточится на личной и профессиональной жизни Энни «Бунтарки» Белло (Сагал) — активистки и правозащитницы, успешно отстаивающей интересы обычных работяг, не имея при этом высшего юридического образования.

Энди Гарсиа сыграет юриста Джулиана Круза, с которым героиня Сагал частенько консультирвуется. Круз — влиятельный юрист, привлекательный, сильный и умный мужчина. Два года назад он овдовел и до сих пор пытается справиться с утратой, не в последнюю очередь благодаря новым профессиональным вызовам — сложным и запутанным делам, который ему подсовывает Энни Белло.

Сценаристом пилота выступает Криста Вернофф («Анатомия страсти»). Она также числится исполнительным продюсером сериала наравне с Брокович, Джоном Дэвисом и Джоном Фоксом. Производством занимаются ABC Studios и Sony Pictures Television.