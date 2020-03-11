AMC готовит анимационную фантастику от создателя сериала «Поворот: Шпионы Вашингтона»

Кабельный канал AMC запустил в разработку свой первый анимационный сериал — часовую драму «Пантеон» и расщедрился сразу на два сезона. В основу фантастической драмы ляжет серия рассказов писателя-фантаста Кена Лю, объединённая темой оцифрованного человеческого сознания.

Первый сезон длиной 8 серий расскажет о терпящей издевательства одноклассников Мэдди, которая получает неожиданную помощь онлайн. Связавшийся с ней незнакомец оказывается её недавно почившим отцом Дэвидом. Сознание мужчины оказалось оцифровано и загружено в облачное хранилище после сканирования мозга. Дэвид — первая форма подобного существования — загруженное в онлайн-хранилище сознание, но далеко не последняя. Зреет, связанный с новой технологией мировой заговор, грозящий спровоцировать новый вид мировой войны.

Сценаристом и шоураннером проекта выступает создатель сериала «Поворот: Шпионы Вашингтона» Крэйг Сильверштейн, а Кен Лю выступает консультирующим продюсером. Анимацией займётся студия Titmouse.