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Первоисточники: www.comicbookmovie.comthegww.com Прямая ссылка на новость:
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Вунми Мосаку из «Лютера» получила роль в сериале Marvel «Локи»

Вместе с недавно замеченными на съёмочной площадке сериала «Локи» Томом Хиддлстоном, Софией Ди Мартино и Оуэном Уилсоном поклонники увидели и актрису Вунми Мосаку, снимавшуюся в последнем сезоне «Лютера», а также поучаствовавшую в «Бэтмене против супермена» и «Фантастические твари и где они обитают».

Судя по закадровым снимкам и видео, Мосаку играет сотрудницу Управления временными изменениями (Time Variance Authority), с которым предстоит столкнуться Локи, отправившемуся путешествовать по времени Мидгарда прямиком из альтернативного Нью-Йорка 2012-го, когда в разгаре спасательной операции Мстителей богу обмана удалось стащить Тессеракт и вместе с ним сбежать от судьбы, уготованной ему Таносом.

Вдобавок ходят слухи, что к актёрскому составу присоединилась юная актриса Кэйли Флеминг из «Ходячих мертвецов». Ей якобы досталась роль Сильвии Лаштон. В комиксах Marvel эта девушка стараниями Локи обретает сверхспособности, превращаясь в злодейку Чаровницу.

За сценарий отвечает шоураннер сериала Майкл Уолдрон («Рик и Морти»). Съёмки под присмотром режиссёра Кейт Херрон («Половое воспитание») проходят в Атланте. Премьера состоится на потоковом сервисе Disney+ следующей весной.

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Локи
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