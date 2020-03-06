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Создатель «Чернобыля» готовит для HBO экранизацию игры The Last Of Us

Безусловный игровой хит The Last of Us от Naughty Dog — студии-разработчика культовой Uncharted — оправляется на малые экраны. Кабельный канал HBO заказал многосерийную экранизацию приключенческого экшен-хоррора, за сценарий которого возьмётся создатель мини-сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин в соавторстве со сценаристом и креативным директором игры Нилом Дракманном.

События «Одни из нас» разворачиваются в постапокалиптическом будущем на территории бывших США спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной мутацией грибка кордицепс. В центре истории — вместе путешествующие по стране контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли.

Адаптация сосредоточится на событиях первой игры, но не исключается, что кое-какие детали могут быть позаимствованы и из грядущего игрового сиквела The Last Of Us 2.

Мазин также числится исполнительным продюсером проекта вместе с Кэролин Штраусс («Дедвуд») и главой Naughty Dog Эваном Уэллсом. В производстве поучаствует Sony Pictures Television в сотрудничестве с PlayStation Productions.

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