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Трейлер второго сезона «Королевства»: война с мертвецами и борьба за трон

Потоковый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер второго сезона многосерийного хоррора «Королевство». Зомби-эпидемия разрастается, страну возглавляет узурпаторша, а опальный принц намерен покончить с напастью и вернуть себе принадлежащий по праву трон.

События мистического ужастика разворачиваются в древнем королевстве, чьи южные провинции охватила неведомая хворь, превращающая мёртвых в кровожадных зомби. Наследный принц — жертва придворных козней — путешествует по стране в поисках правды о гибели отца и пытается справиться с неизведанной болезнью, которая грозит полным уничтожением его подданным.

В экранизации веб-комикса «Земля богов» снимаются Чжи Хун Чу, Пэ Ду На, Рю Сын Рён, Ким Сан Хо, Хо Джун Хо и Чон Сок Хо. Режиссирует сериал Ким Сын Хун по сценарию автора первоисточника Ким Ын Хи.

Продолжение южнокорейского сериала покажут 13 марта.

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Видео Королевство
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