Starz закрыл мистический триллер «Ладья» после первого сезона

Кабельный канал Starz попрощался с многосерийным мистическим триллером «Ладья» на первом сезоне. Проект, премьера которого состоялась прошлым летом, официально закрыт. Что послужило причиной, не разглашается, но можно предположить, что руководство не устроили рейтинговые цифры. Каждая серия собирала у экранов около 225 тыс. человек при рейтинговом показателе 0,4 в ключевом демо «18–49 лет».

Экранизация одноимённого романа Дэниела О’Мэлли рассказывает о наделённой сверхспособностями Миффани Томас (Эмма Гринвелл). Очнувшись в городском парке Лондона в окружении трупов, девушка осознаёт, что полностью потеряла память. Теперь ей предстоит настоящая битва за право вернуть свои воспоминания и место во главе секретной службы Британии по сверхъестественному. Однако укравшие её память предатели планируют завершить начатое и готовят новое покушение.

В сериале также снялись Оливия Манн, Джоэли Ричардсон, Адриан Лестер, Ронан Рафтери, Кэтрин Стэдмен, Джон Флетчер и другие. Сценарий написали Сэм Холкрофт и Эл Мюриэл, а шоураннерами числились Лиза Зверлинг и Кэрин Ашер. Производство курировали Lionsgate TV и Liberty Global.