Том Хиддлстон и София Ди Мартино на первых закадровых фото сериала «Локи»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Очередной сериал Marvel Studios стал жертвой пристального внимания поклонников. В объектив неслучайных прохожих из Атланты попали съёмки приключенческого экшена «Локи», где участвовали Том Хиддлстон и София Ди Мартино. Судя по костюму, актриса действительно играет женскую инкарнацию Локи.

Приключенческий экшен потокового сервиса Disney+ в деталях поведает, куда подевался и чем занимался Локи, после того как сбежал вместе с Тессерактом в разгар памятных событий в Нью-Йорке. Снимки со съёмок явно указывают на то, что шатающемуся туда-сюда по пространству и времени богу обмана придётся столкнуться с марвеловской полицией времени — Управлением временными изменениями (Time Variance Authority).

По неподтверждённым официально данным, помимо Хиддлстона и Ди Мартино в шестисерийном сериале снимаются Оуэн Уилсон и Гугу Мбата-Роу.

Первый сезон режиссирует Кейт Херрон («Половое воспитание»). а Сценарий написал шоураннер и исполнительный продюсер Майкл Уолдрон («Рик и Морти»). Премьера запланирована на следующую весну.