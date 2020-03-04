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Первоисточник: www.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:
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Софи Тёрнер бросила смотреть финальный сезон «Игры престолов» из-за комментариев в сети

Исполнительница роли Сансы Старк из многосерийного фэнтези-эпика «Игра престолов» не сумела посмотреть заключительные эпизоды сериала. Всему виной зрительская реакция, оказавшаяся, мягко говоря, неоднозначной. Одни финал хвалили и, возможно, делали это по инерции, ну а другие сошлись во мнении с многочисленными профессиональными рецензентами и дружно обрушили на восьмой сезон лавину критики.

Реакция поклонников была настолько оглушительной, что не могла не докатиться до творческой команды проекта, в том числе и до Софи Тёрнер. В одном из недавних интервью актрису попросили поделиться её зрительскими впечатлениями от финала, и она призналась, что не смогла его досмотреть.

Я не смотрела [финал]. Я начала смотреть, кода стартовал последний сезон, и я планировала досмотреть его, но отстала, а потом начала читать комментарии в сети… Мне кажется, угодить с концовкой всем не получится никогда. Особенно если речь о сериале, который шёл почти 10 лет. У людей так много идей о том, какой финал им хотелось бы увидеть. Осчастливить всех и каждого не получится.

 
Софи Тёрнер, завела старую шарманку

Досмотрит ли Тёрнер последние серии восьмого сезона, где её героине солидно перепало от шоураннерских щедрот, неизвестно. Зато точно известно, что актриса с удовольствием вернулась бы в мир Вестероса, о чём в очередной раз упомянула, признавшись, как сильно скучает по съёмочной площадке, актёрам и всей творческой команде, с которой ей пришлось работать.

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Темы
 
Игра престолов
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