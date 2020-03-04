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Эмили Хэмпшир сыграет с Эдрианом Броуди в экранизации рассказа Стивена Кинга

Кабельный канал Epix надумал экранизировать рассказ Стивена Кинга «Поселение Иерусалим» (Jerusalem's Lot). Главные роли в проекте под названием Chapelwaite достались Эдриану Броуди («Острые козырьки») и Эмили Хэмпшир («12 обезьян»). Съёмки начнутся в Галифаксе, Новая Шотландия, в апреле, а премьеру обещают этой осенью.

События разворачиваются в 1850-е. Броуди играет овдовевшего капитана Чарльза Буна, перевозящего своих троих детей в дом предков, расположенный в крохотной, на первый взгляд сонной деревеньке Причер Корнерс, штат Мэн. Очень скоро Чарльзу предстоит столкнуться с тёмными тайнами, затаившимися в прошлом его нечистого на руку семейства, и вступить в битву с тьмой, преследовавшей Бунов на протяжении поколений.

Хэмпшир сыграет уроженку Причер Корнерс по имени Ребекка Морган, получившую образование и вернувшуюся на малую родину в статусе писательницы. Её вдохновение пробуждает приезд Чарльза Буна и его детей. Чтобы собрать материал для книги, Ребекка устраивается гувернанткой в семейное поместье Бунов. Так она не только напишет блестящий готический роман, но и раскроет тайну, годами изводившую её собственную семью.

Исполнительными продюсерами сериала выступают Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»), а также шоураннеры Джейсон и Питер Филарди. Chapelwaite станет первым проектом в производстве у Epix Productions.

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