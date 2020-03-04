Чёрный Нуар получит ключевую роль во втором сезоне «Пацанов»

Если вдруг вам не хватило того странного молчаливого типа в чёрном или, напротив, вы задавались вопросом, какого чёрта он вообще там делает, — второй сезон «Пацанов» точно расставит всё по своим местам. Исполнители главных ролей Карл Урбан и Энтони Старр обещают, что Чёрного Нуара в исполнении Нэйтана Митчелла не просто станет больше, а он и вовсе заткнёт за пояс всех остальных членов команды (и не только):

Вам точно понравится то, что произойдёт с Чёрным Нуаром. Это просто чертовски хорошо. У него прекрасная сюжетная линия на протяжении всего сериала, кульминацией которой станет дьявольское действо, подробности которого я пока не могу вам сообщить. Возможно, вы даже узнаете, что является его криптонитом. Карл Урбан, тот ещё мясник

Я думаю, что из всех персонажей во втором сезоне у него самая сильная сюжетная арка. Чёрный Нуар просто чёртова сила. Энтони Старр, большой знаток извращений

Согласился с товарищами и Лас Алонсо, а Эрин Мориарти добавила, что Нуар действительно ужасающий.

Судя по всему, Джек Куэйд не обманул, пообещав ещё более безумный и кровавый второй сезон «Пацанов», и думается, парень вроде Нуара сможет переплюнуть по этой части даже самого Хоумлендера.

Помимо вышеперечисленных в продолжении должны вернуться Томер Капон, Карен Фукухара, Доминик Макэллигот и Чейс Кроуфорд, а также примкнувшие к ним Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит. Дата выхода новых эпизодов по-прежнему не объявлена.