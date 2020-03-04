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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Невесты» Дракулы нашли свою младшую вампиршу

Актёрский состав пилотного эпизода мистической мыльной драмы «Невесты» от телеканала ABC пополнился тремя новыми участниками, среди которых исполнительница роли ещё одной вампирши из центрального трио. Младшую невесту Дракулы сыграет Кэтрин Рейс («Взлёт»). На роль старшей, как известно, назначена Джина Торрес («Форс-мажоры»).

Повествование сосредоточится на идеально сохранившихся долгожительницах — трёх спасённых от удела смертных вампиршах Клео (Торрес), Рене и Лили (Рейс), обжившихся в современном Нью-Йорке. Они богаты, успешны, красивы и влиятельны, но это не гарантирует им безбедного существования, потому что место личной драме отыщется всегда.

Лили Стивенс — младшая невеста, строящая карьеру певицы. В прошлой жизни она обитала на улицах Лондона во времена Джека Потрошителя, пока Дракула не спас её от участи возможной жертвы.

Также в проект записались Крис Мэйсон («Бродчёрч») и София Татум («Мне это не нравится»). Первый сыграет соперника Клео на профессиональной арене торговли недвижимостью, а вторая — подопечную средней невесты Рене, недавно переехавшую в Нью-Йорк модель Жюстину, хранящую большой секрет о том, что её прошлое тоже связано с Дракулой.

Пилотный эпизод снимет Мэгги Кайли («Американская история ужасов») по сценарию Роберто Агирре-Сакасы («Леденящие душу приключения Сабрины»). Команду исполнительных продюсеров возглавляет Грег Берланти («Ты»). Производство контролируют Warner Bros. Television и Berlanti Prods.

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Темы
 
Невесты
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