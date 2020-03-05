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У финального сезона «Сотни» появилась дата выхода

О завершении постапокалиптической драмы «Сотня» канал The CW объявил прошлым летом, а теперь сообщил и официальную дату старта заключительной главы — 16-серийный седьмой сезон начнётся 20 мая.

Но поклонники истории могут не отчаиваться, ведь с прошлой осени в разработке у канала находится многосерийный приквел проекта, которым занимается создатель и шоураннер оригинала Джейсон Ротенберг.

В фантастической драме по серии романов Кэсс Морган сотню нарушивших закон подростков отправляют на Землю спустя 97 лет после апокалипсиса. Главные герои начинают тяжелейшую борьбу за выживание, которая будет длиться годы и навсегда изменит жизнь всего человечества.

В сериале снимаются Элайза Тейлор, Пейдж Турко, Боб Морли, Мари Авгеропулос, Линдси Морган, Кристофер Ларкин, Генри Йен Кьюсик, Тася Телес и другие. В производстве участвуют Bonanza Productions Inc., Alloy Entertainment, Warner Bros. Television и CBS Television Studios.

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Сотня
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