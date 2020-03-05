Супергероический экшен «Старгёрл» получил точную дату выхода

Зрителям, ощущающим дефицит телевизионной супергероики, в конце весны невероятно повезёт — на малые экраны выйдет подростковый фантастический экшен «Старгёрл». У сериала две даты выхода — для потокового сервиса DC Universe (11 мая) и для телеканала The CW (12 мая).

Речь в сериале пойдёт о школьнице Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер), недавно переехавшей в тихий городок в Небраске, где и начинаются её невероятные приключения. Однажды героиня обнаруживает хранимые отчимом супергеройский костюм и посох и узнаёт о его невероятном прошлом. С этих пор Кортни решает сама отправиться на подвиги под именем Старгёрл и собирает команду юных супергероев для борьбы со злом.

В сериале снимаются Джоэл Макхэйл, Джанкарло Эспозито, Люк Уилсон, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Луис Ферриньо-младший, Брайан Стапф, Генри Джексон Томас и другие. За сценарий отвечает шоураннер проекта и создатель персонажа Джефф Джонс («Титаны»); он также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Грегом Берланти и Сарой Шехтер.