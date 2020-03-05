 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Антонио Бандерас составит компанию Тому Холланду в экранизации игры Uncharted Сериал «Ведьмак» получил своего Весемира Анонсирован ремейк Gothic Крис Пратт сыграет морпеха в многосерийном экшен-триллере Антуана Фукуа Кифер Сазерленд охотится на Бойда Холдбрука в тизере боевика «Беглец»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Супергероический экшен «Старгёрл» получил точную дату выхода

Зрителям, ощущающим дефицит телевизионной супергероики, в конце весны невероятно повезёт — на малые экраны выйдет подростковый фантастический экшен «Старгёрл». У сериала две даты выхода — для потокового сервиса DC Universe (11 мая) и для телеканала The CW (12 мая).

Речь в сериале пойдёт о школьнице Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер), недавно переехавшей в тихий городок в Небраске, где и начинаются её невероятные приключения. Однажды героиня обнаруживает хранимые отчимом супергеройский костюм и посох и узнаёт о его невероятном прошлом. С этих пор Кортни решает сама отправиться на подвиги под именем Старгёрл и собирает команду юных супергероев для борьбы со злом.

В сериале снимаются Джоэл Макхэйл, Джанкарло Эспозито, Люк Уилсон, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Луис Ферриньо-младший, Брайан Стапф, Генри Джексон Томас и другие. За сценарий отвечает шоураннер проекта и создатель персонажа Джефф Джонс («Титаны»); он также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Грегом Берланти и Сарой Шехтер.

+ Обсудить
Темы
 
Старгёрл
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Старгёрл» — первый промо-арт супергеройского экшена от DC Universe
 
«Кризис на Бесконечных Землях» — трейлер кроссовера бесконечных супергеройских сериалов The CW
 
«Кризис на Бесконечных Землях» — отрывок с двумя Суперменами из кроссовера вселенной The CW

Тоже интересно

 
Кино Идрису Эльбе не интересно ваше мнение по поводу «Тёмной башни»
 
Кино Братья Андреасяны спродюсируют экранизацию антиутопии и своих отцов
 
Кино The Weinstein Company будет банкротиться
 
Кино Дэйзи Ридли, Джон Бойега и Оскар Айзек считают, что «Звёздным войнам» пора притормозить
 
Кино Теперь точно известно, кто отец Дарта Вейдера
 
Кино Сталин приветствует советского супергероя в первом отрывке из «Супермена: Красного сына»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
 
20:00КГ играет: Phoenix Wright: Ace Attorney − Trials and Tribulations, часть 9
 

Выйдут в марте

6 ПтЕВА (аудио)
6 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
7 СбТелеовощи (аудио)
8 ВсТелеовощи (видео)
8 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт20:00ЕВА (трансляция)
11 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
6Ноль кадров в секунду – 306: Кушай жопой
 
7ЕВА
 
 
+Ноль кадров в секунду – 306: Кушай жопой
 
11Телеовощи – 329: Главный по драме
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 394: «Мидуэй» Роланда Эммериха и воссоединение «Друзей»
 
9ЕВА – 361: Полигоны — это векторы
 
12Ноль кадров в секунду – 305: Чемодан минетов
 
 
5Телеовощи – 328: В заднем кармане джинсов
 
12Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
37Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru