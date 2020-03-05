Звезда «Люцифера» Том Эллис продлил контракт со студией для съёмок в шестом сезоне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Видимо, для Netflix дело остаётся за малым: официально огласить, что «Люцифер» переживает третье рождение и таки продолжит своё повествование после пятого сезона. По информации портала TVLine, исполнитель титульной партии Том Эллис успешно завершил переговоры со студией Warner Bros. TV и подписал все необходимые бумаги, позволяющие ему продолжать съёмки в сериале как минимум ещё один сезон.

Шоураннеры проекта Илди Модрович и Джо Хендерсон свои контракты уже благополучно подписали, а контракты остальных представителей актёрского состава, как выяснилось, даже не нуждаются в переподписании — сроки их действия уже предполагают участие актёров в потенциальном шестом сезоне.

Потоковый сервис выдерживает положенную паузу до урегулирования оставшихся мелочей и почти наверняка в ближайшее время объявит благую весть зрителям.

Съёмки 16-серийного пятого сезона мистического процедурала о похождениях Люцифера Морнингстара — падшего ангела и детектива — ещё идут. В продолжении задействованы Лорен Джерман, Эйми Гарсия, Лесли-Энн Брандт, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер и Инбар Лави. Дата возвращения сериала на экраны пока неизвестна.