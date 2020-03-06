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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Третий сезона «Озарка» Джейсона Бейтмана обещает новые проблемы для семьи Бёрдов

Стриминговый сервис Netflix опубликовал свежие промо-материалы к третьему сезону криминальной драмы «Озарк» — постеры и полноценный трейлер. У главных героев новый бизнес и старые проблемы: брак продолжает трещать по швам и враги не дают расслабиться ни на минуту.

Финансовый консультант Марти Бёрд (Джейсон Бейтман) вынужденно переехал вместе с семьёй в крохотный туристический городок Озарк штата Миссури. Теперь супруги Бёрд — владельцы приносящего неплохой доход казино, но по яду причин супруга не планирует останавливаться на достигнутом. Марти не желает ничего менять в нынешнем положении дел, тогда как Венди стремится расширять бизнес. Ситуацию многократно усложняет прибытие в Озарк её брата Бена.

В третьем сезоне также снимаются Лора Линни, Джулия Гарнер, Джанет Мактир, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Чарли Тахэн, Лиза Эмери и Джессика Фрэнсис Дьюкс. Бейтман по-прежнему режиссирует сериал и выступает его исполнительным продюсером. Создателями сериала числятся Бил Дюбюк («Расплата») и Марк Уильямс.

Сериал возвращается на экраны 27 марта.

Постеры сериала «Озарк» Постеры сериала «Озарк»
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