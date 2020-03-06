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Этой осенью START покажет сериал «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым в главной роли

Цифровая платформа START и продюсерская компания Александра Цекало «Среда» презентуют этой осенью свежий отечественный многосерийный проект под названием «Шерлок в России», где партию знаменитого лондонского сыщика исполняет Максим Матвеев («Союз спасения»). В сети опубликованы первые официальные кадры из сериала.

Кадры из сериала «Шерлок в России» Кадры из сериала «Шерлок в России» Кадры из сериала «Шерлок в России» Кадры из сериала «Шерлок в России»

Шерлок Холмс (Матвеев) выслеживает Джека Потрошителя и ему почти удаётся его схватить, но маньяк умудряется избежать поимки, да ещё и ранит доктора Ватсона. Позже выясняется, что Потрошитель сбежал в Российскую империю, и Холмс отправляется за ним. В Санкт-Петербурге сыщик селится на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков) и параллельно с выслеживанием сбежавшего маньяка расследует вместе со своим новым соседом разнообразные преступления. Местная полиция, как водится, больше мешает, чем помогает его расследованиям.

Кадры из сериала «Шерлок в России» Кадры из сериала «Шерлок в России» Кадры из сериала «Шерлок в России» Кадры из сериала «Шерлок в России»

В 8-серийном сериале также снимаются Константин Богомолов, Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Евгений Дятлов и Константин Юшкевич. Сценарий написал Олег Маловичко («Метод», «Притяжение»). За режиссуру отвечает Нурбек Эген («Молот»).

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Этой осенью START покажет сериал «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым в главной роли

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