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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Гугу Мбата-Роу получила роль в сериале «Локи»

Свежее пополнение в актёрском составе сериала «Локи». Портал Deadline сообщает, что в проект записалась Гугу Мбата-Роу («Утреннее шоу»). О её персонаже ничего неизвестно, но если верить слухам, актрисе досталась ведущая женская роль.

В конце января появились слухи о том, что в мини-сериале сыграет ещё и Оуэн Уилсон, но никаких деталей его роли пока тоже не сообщается. В подтверждённых участниках актёрского состава по-прежнему всего один-единственный исполнитель титульной партии Том Хиддлстон. Ранее также сообщалось, что в проекте задействована София Ди Мартино.

Шестисерийный приключенческий экшен Marvel Studios для стримингового сервиса Disney+ расскажет, куда подевался и чем занимался Локи, после того как сбежал вместе с Тессерактом в разгар памятных событий в Нью-Йорке.

Все шесть серий режиссирует Кейт Херрон («Половое воспитание»), а за сценарий отвечает шоураннер и исполнительный продюсер Майкл Уолдрон («Рик и Морти»). Премьера состоится следующей весной.

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Локи
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